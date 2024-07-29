Джокович: Я очень доволен уровнем, который продемонстрировал

Сербский теннисиствысказался о победе над испанцемво втором круге Олимпиады-2024.

«Я чувствую облегчение, потому что при счёте 6:1 и 4:0 во втором казалось, что всё идёт по-моему, может быть, я чувствовал себя даже слишком комфортно в тот момент.

При счете 4: я играл слишком просто на своей подаче. Нельзя давать Надалю таких возможностей, потому что он ими воспользуется, он вернётся в игру, особенно на этом стадионе, где задействуются трибуны.

Это была очень тяжёлая встреча: решающий гейм при счёте 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряжённый матч, особенно во втором сете, я очень доволен уровнем, который продемонстрировал», — сказал Джокович в интервью на корте.

В 1/8 финала Джокович сыграет с победителем матча Доминик Кепфер (Германия) —Маттео Арнальди (Италия).