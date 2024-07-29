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    Джокович: Я очень доволен уровнем, который продемонстрировал

    Теннис Прогнозы на теннис ATPПариж-2024 Новак Джокович  Рафаэль Надаль
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я чувствую облегчение, потому что при счёте 6:1 и 4:0 во втором казалось, что всё идёт по-моему, может быть, я чувствовал себя даже слишком комфортно в тот момент.

    При счете 4: я играл слишком просто на своей подаче. Нельзя давать Надалю таких возможностей, потому что он ими воспользуется, он вернётся в игру, особенно на этом стадионе, где задействуются трибуны.

    Это была очень тяжёлая встреча: решающий гейм при счёте 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряжённый матч, особенно во втором сете, я очень доволен уровнем, который продемонстрировал», — сказал Джокович в интервью на корте.

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