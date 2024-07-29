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    Джокович: Я не понимаю правил Олимпиады

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович Париж-2024
    Серб Новак Джокович выступил с критикой по поводу регламента Олимпиады в Париже.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Сербу не нравится, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден.

    «Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю», — приводит слова Джоковича AP News.

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