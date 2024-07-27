Мирра Андреева: Я способна показать отличный уровень тенниса на Олимпиаде

Российская теннисисткаотметила, что она собирается отлично выступить на Олимпиаде в Париже.

Ранее 17-летняя спортсменка одержала победу на турнире в Яссах (Румыния).

«Париж занимает особое место в моем сердце. Я получаю удовольствие от игры там на грунте. Может быть, я получила немного уверенности после победы в Румынии и после успешного выступления на "Ролан Гаррос". Постараюсь не сильно задумываться, но думаю, что способна показать отличный уровень тенниса на Олимпиаде», — приводит слова Андреевой ТАСС.

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На ОИ-2024 в первом круге одиночного разряда Андреева сразится с представительницей Польши Магдой Линетт.