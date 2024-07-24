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    Надаль: Общаясь с Алькарасом, чувствую себя гораздо моложе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль прокомментировал свои ощущения от тренировок с Карлосом Алькарасом перед Олимпийскими играми в Париже.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «В последнее время я мало бывал на корте, мы мало встречались, но это возможность жить вместе, учиться у этих новых поколений, у них другой подход. Пребывание рядом с ним [Алькарасом] делает меня моложе и заставляет вспомнить времена, когда и мне было 20 лет, все было особенным.

    Приятно видеть, как он переживает свои первые Олимпийские игры, зная, что он один из тех, к кому приковано пристальное внимание. Карлос отлично справляется. У него всегда улыбка на лице, он открыт, и хорошо, когда есть такие лидеры, как он. Мы очень довольны командой, которая у нас есть. У нас приятный коллектив, а Карлос вносит свой вклад и отлично справляется со своей работой», — сказал Надаль Marca.

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