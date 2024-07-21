Янчук: Шнайдер добилась значительного прогресса

Заслуженный тренер Россиипохвалил. По его мнению, российская теннисистка добилась серьезного прогресса.

«Меня радует, что в числе наших талантливых теннисистов появилось еще одно имя. Шнайдер в третий раз в этом сезоне вышла в финал турнира WTA, это заметный прогресс.

Она здорово играет, у нее хорошие удары, в этом году она добилась значительного прогресса. Возможно, есть недостатки в физической подготовке, но с этим можно работать», — цитирует Янчука ТАСС.

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Ранее Шнайдер пробилась в финал турнира в Будапеште. В решающем матче она сразится с Александрой Саснович из Беларуси.