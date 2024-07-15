Джокович: Я буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне

Сербский теннисистответил на вопрос о том, сыграет ли он на Уимблдоне в следующем сезоне.

«Что касается возвращения на Уимблдон, то я определенно хотел бы этого. Я ни на секунду не думал о том, что это был мой последний Уимблдон. Я очень хочу сыграть еще раз, у меня нет никаких ограничений в голове. Я буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, что Джокович проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

Отметим, что Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере.