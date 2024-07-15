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    Джокович: Я буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, сыграет ли он на Уимблдоне в следующем сезоне.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Что касается возвращения на Уимблдон, то я определенно хотел бы этого. Я ни на секунду не думал о том, что это был мой последний Уимблдон. Я очень хочу сыграть еще раз, у меня нет никаких ограничений в голове. Я буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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    • Напомним, что Джокович проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу.

    Отметим, что Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере.

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