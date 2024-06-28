Хачанов и Карацев встретятся в первом круге Уимблдона, Медведев сыграет с Ковачевичем

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Даниил Медведев в первом круге сыграет с американцем Александром Ковачевичем.
Карен Хачанов встретится с Асланом Карацевым, а Роман Сафиуллин — с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Соперником Андрея Рублева тоже будет представитель Аргентины — Франсиско Комесана.
Павел Котов на старте турнира сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович сыграет с Витом Копршивой.
Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с немцем Янником Ханфманом, а действующий чемпион турнира Карлос Алькарас — с Марком Лаялом.
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.