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    Хачанов и Карацев встретятся в первом круге Уимблдона, Медведев сыграет с Ковачевичем

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    В Лондоне состоялась жеребьевка мужского турнира Уимблдона-2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Даниил Медведев в первом круге сыграет с американцем Александром Ковачевичем.

    Карен Хачанов встретится с Асланом Карацевым, а Роман Сафиуллин — с аргентинцем Франсиско Серундоло.

    Соперником Андрея Рублева тоже будет представитель Аргентины — Франсиско Комесана.

    Павел Котов на старте турнира сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

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    • Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович сыграет с Витом Копршивой.

    Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с немцем Янником Ханфманом, а действующий чемпион турнира Карлос Алькарас — с Марком Лаялом.

    Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

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