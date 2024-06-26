Эрика Андреева близка к выходу в основную сетку Уимблдона

Россиянкапробилась в финал квалификации Уимблдона-2024.

В полуфинале она победила гречанку 31-летнюю Деспину Папамихаил — 6:1, 7:6 (7:4).

Соперницы находились на корте 1 час 39 минут.

Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У Папамихаил ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Теперь в финале 20-летняя Андреева сыграет с британкой Сонай Картал

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.