Эрика Андреева близка к выходу в основную сетку Уимблдона

Эрика Андреева Фото: globallookpress.com
В полуфинале она победила гречанку 31-летнюю Деспину Папамихаил — 6:1, 7:6 (7:4).
Соперницы находились на корте 1 час 39 минут.
Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У Папамихаил ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Теперь в финале 20-летняя Андреева сыграет с британкой Сонай Картал
Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.