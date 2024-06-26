2-й таймГрузия — ПортугалияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуГрузия — Португалия. Онлайн
  • 20:59
    • Украина сыграла вничью с Бельгией и покинула ЧЕ-2024, Словакия и Румыния поделили очки и вышли в плей-офф
    Все новости спорта

    Эрика Андреева близка к выходу в основную сетку Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева пробилась в финал квалификации Уимблдона-2024.

    Эрика Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрика Андреева

    В полуфинале она победила гречанку 31-летнюю Деспину Папамихаил — 6:1, 7:6 (7:4).

    Соперницы находились на корте 1 час 39 минут.

    Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. У Папамихаил ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

    Теперь в финале 20-летняя Андреева сыграет с британкой Сонай Картал

    Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли Мексика выход в плей-офф?
  • Венесуэла — Мексика. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сохранит ли Эквадор шансы на плей-офф?
  • Эквадор — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Микельсен снова обыграет Офнера?
  • Микельсен — Офнер. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Венесуэла — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эквадор — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Микельсен — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Перселл — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры