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    Душан ВлаховичСловения — Сербия. Онлайн
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    Кудерметова выступит в парном турнире Олимпиады вместе с Миррой Андреевой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Мирра Андреева
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о подготовке к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    «Подготовка точно будет проходить в России. Есть ещё нерешённые вопросы с визой, надеюсь, всё сделается вовремя.

    На Олимпийских играх задача всегда одна — это борьба за медаль. Касаемо пары, то мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем ещё перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчёт микста всё будет решаться перед самым началом Игр. Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему», — приводит слова российской спортсменки «СЭ».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа.

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