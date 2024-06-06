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    Циципас прокомментировал травму Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович  Стефанос Циципас
    Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас дал комментарий по поводу травмы серба Новака Джоковича, из-за которой он был вынужден сняться с «Ролан Гаррос».

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Мы привыкли к тому, что Новак никогда не снимается с турниров. Он получил травму с Серундоло, но всё равно смог выиграть. Меня поражает то, как он играет и побеждает с такой травмой. Но его снятие с турнира даст шанс другим игрокам выиграть "Большой шлем", — сказал Циципас на пресс-конференции.

    Напомним, сам Циципас в четвертьфинале уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

    Основной турнир "Ролан Гаррос" — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз Джокович.

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