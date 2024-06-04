Свентек: Сегодня все было довольно просто

Польская теннисисткавысказалась о победе надв четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Сегодня все было довольно просто. Рада, что сохранила концентрацию. В некоторых моментах матч был довольно напряжённым, иногда интенсивность игры немного снижалась. Я просто играла в свой теннис, не обращая внимания на Маркету. Чувствую, что нахожусь в отличной форме.

Полуфинал с Гауфф? Не хочется менять свой распорядок дня. Хорошо бы продолжать в том же духе и не думать об этом матче как о чём-то грандиозном. Против Кори это нелегко. Она очень любит глину, особенно здесь. Я просто сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически, а там посмотрим», — отметила Свентек на пресс-конференции.