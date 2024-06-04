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    Свентек: Сегодня все было довольно просто

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    Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о победе над Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Сегодня все было довольно просто. Рада, что сохранила концентрацию. В некоторых моментах матч был довольно напряжённым, иногда интенсивность игры немного снижалась. Я просто играла в свой теннис, не обращая внимания на Маркету. Чувствую, что нахожусь в отличной форме.

    Полуфинал с Гауфф? Не хочется менять свой распорядок дня. Хорошо бы продолжать в том же духе и не думать об этом матче как о чём-то грандиозном. Против Кори это нелегко. Она очень любит глину, особенно здесь. Я просто сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически, а там посмотрим», — отметила Свентек на пресс-конференции.

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