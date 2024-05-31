Касаткина вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

Россиянказакончила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче второго круга российская теннисистка за полтора часа уступила представительнице США Питон Стирнс со счётом 5:7, 2:6.

13-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти

На счету Стирнс,занимающей 62-е место в мировом рейтинге, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге американка сыграет либо с россиянкой Миррой Андреевой, либо с белоруской Викторией Азаренко.