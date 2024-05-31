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    • Касаткина вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»
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    Касаткина вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина закончила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В матче второго круга российская теннисистка за полтора часа уступила представительнице США Питон Стирнс со счётом 5:7, 2:6.

    13-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти

    На счету Стирнс,занимающей 62-е место в мировом рейтинге, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

    В следующем круге американка сыграет либо с россиянкой Миррой Андреевой, либо с белоруской Викторией Азаренко.

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