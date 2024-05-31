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    Джокович: Внутри меня всегда присутствует вера и убежденность в том, что я могу завоевать титул

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович 
    Cербский теннисист Новак Джокович высказался о своих шансах добыть победу на «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Внутри меня всегда присутствует вера и убежденность в том, что я могу завоевать титул. Именно по этой причине я до сих пор участвую в соревнованиях на этом уровне. Вот почему я здесь.

    В этом возрасте я бы не стал участвовать в турнирах "Большого шлема" и продолжать играть в профессиональный теннис, если бы не верил, что обладаю качествами, позволяющими дойти до решающего матча. Но, как я говорил перед началом турнира, я не хочу забегать вперед, потому что перед "Ролан Гаррос" у меня была не очень хорошая форма. Поэтому мне придется немного снизить свои ожидания», — цитирует Джоковича Ubitennis.

    Напомним, что Джокович уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет против Лоренцо Музетти из Италии.

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