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    Зверев: Это большая честь, но сегодня не мой момент

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Рафаэль Надаль Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу победы над Рафаэлем Надалем в матче первого круга «Ролан Гаррос».

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Не могу подобрать нужных слов. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь. Я смотрел матчи этого спортсмена все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах — мы дважды встречались на этом великолепном корте. Сегодня не мой момент, а Рафы, поэтому я не буду много говорить», — сказал Зверев сразу после игры.

    Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

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