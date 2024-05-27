Зверев: Это большая честь, но сегодня не мой момент

Немецкий теннисистдал комментарий по поводу победы надв матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Не могу подобрать нужных слов. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь. Я смотрел матчи этого спортсмена все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах — мы дважды встречались на этом великолепном корте. Сегодня не мой момент, а Рафы, поэтому я не буду много говорить», — сказал Зверев сразу после игры.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).