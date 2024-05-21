Свитолина: Я всегда ставлю перед собой большие задачи

Украинская теннисисткавысказалась о том, как оценивает свою нынешнюю форму перед «Ролан Гаррос».

«Я всегда ставлю перед собой большие задачи. Думаю, у каждой теннисистки есть желание выиграть турнир "Большого шлема" и стать номером один в мире. Важно осознавать путь, который я прошла за последнее время. Находиться несколько сезонов в топ-10 тоже хороший результат.

Когда я забеременела, мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осознать это и по-другому взглянуть на свою карьеру. Я думаю, что эти мысли помогли мне вернуться. Карьера в спорте — это постоянный процесс принятия того, что у вас есть, и следования своему пути.

Когда я была 50-й ракеткой мира, я работала над тем, чтобы попасть в топ-10. Я верила, что, когда добьюсь этого, я не буду беспокоиться о результатах, рейтинге и тому подобном. Позже, когда я попала в топ-10, мне говорили, что я перестану думать об этом, когда попаду в топ-5. Я попала в топ-5, и ничего не поменялось.

Важно осознавать, чего вы достигли в своей карьере, несмотря на место в рейтинге. Я всегда следую процессу, напоминая себе, что уже многого добилась в своей карьере. Если завтра мне придётся завершить карьеру, я смогу жить спокойно и не быть такой суровой к себе», — приводит слова Свитолиной Punto de Break.

В настоящий момент Свитолина является 17-й ракеткой мира.