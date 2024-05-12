Надаль: Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисистобъяснил, почему после матча сна «Мастерсе» в Риме у него не было прощальной церемонии.

«Не было церемонии после матча? Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что это правда. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, если это не так.

По сравнению с Мадридом здесь совсем другие ощущения. Другая история. Другой момент для меня. Честно говоря, я не ждал никакой церемонии», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Хуркача.