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    Максим Глушенков«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн
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    Надаль: Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Хуберт Хуркач
    Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему после матча с Хубертом Хуркачем на «Мастерсе» в Риме у него не было прощальной церемонии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Не было церемонии после матча? Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что это правда. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, если это не так.

    По сравнению с Мадридом здесь совсем другие ощущения. Другая история. Другой момент для меня. Честно говоря, я не ждал никакой церемонии», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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    Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Хуркача.

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