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    Зверев: У нас недостаточно времени, чтобы дать отдых своему телу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу графика соревнований.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Послушайте, я выступаю в туре уже 10 лет. Всегда шёл разговор о сокращении сезона. Мы хотим этого, не потому что не любим теннис. Мы хотим играть в теннис и любим этот вид спорта. Речь идёт о том, как у нас может быть время подготовиться к физической нагрузке.

    У нас недостаточно времени, чтобы дать отдых своему телу. Также недостаточно времени, чтобы физически подготовить его. Физическая подготовка — это не то, сколько мы тренируемся на теннисном корте. Важно, сколько сил мы вкладываем в спортзале, сколько сил мы тратим на беговой дорожке. Но у нас всего лишь четырехнедельный период отдыха и подготовки тела к новому сезону», — отметил Зверев на пресс-конференции.

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