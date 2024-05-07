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    Гауфф: Олимпийские игры — это главный приоритет для меня

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф 
    Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о том, как настроена на предстоящие Олимпийские Игры.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Олимпийские игры — это главный приоритет для меня. Они равны турнирам Большого шлема. Я бы не стала ставить Игры выше или ниже только потому, что никогда раньше не играла на них. Париж — мой первый раз. Естественно, я всегда хочу выступать хорошо, стараться завоевать медаль.

    Подготовка обещает быть интересной, потому что я никогда раньше не переходила с травы на грунт. Надеюсь, у меня получится выступить на Олимпийских играх несколько раз в жизни. Однако я буду относиться к Играм в Париже, как к единственному шансу сыграть на Олимпиаде», — отметила Гауфф на пресс-конференции.

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