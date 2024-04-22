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    Сафиуллин опустился на четыре места в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Роман Сафиуллин опустился с 38‑й на 42‑ю позицию в обновленном рейтинге ATP.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили четвертое и восьмое места соответственно, Карен Хачанов остался на 17‑й строчке.

    Венгр Мартон Фучович, выигравший турнир ATP 250 в Бухаресте, поднялся с 82‑й на 53‑ю позицию.

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    Топ‑3 рейтинга остался без изменений. Лидирует по‑прежнему серб Новак Джокович, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.

    РЕЙТИНГ ATP ОТ 22 АПРЕЛЯ:

    1 (1). Новак Джокович — 9990

    2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660

    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145

    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425

    6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480

    7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030

    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830

    9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675

    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3640…

    17 (17). Карен Хачанов — 2080…

    42 (38). Роман Сафиуллин — 1139

    48 (45). Аслан Карацев — 1041…

    72 (69). Павел Котов (все — Россия) — 787.

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