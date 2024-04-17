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    Свентек: Критика в соцсетях? Было бы здорово, если бы люди помнили, что мы тоже люди

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала о том, как относится к критике.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «В соцсетях происходит много вещей, которые я искренне не понимаю. Мне это кажется странным и не совсем правдивым, поэтому я держусь от соцсетей подальше. Люди чего-то от тебя ожидают, но я чувствую себя не лучшим образом только тогда, когда не оправдываю свои собственные ожидания.

    Меня поражает, что люди судят тебя, совсем не зная тебя. Они не знают всей правды, не знают, что происходит за пределами корта. Иногда всё не так просто. Я понимаю, как устроен мир, и не жду, что он изменится. Конечно, было бы здорово, если бы люди помнили, что мы тоже люди. Невозможно выигрывать каждый турнир», — приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.

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