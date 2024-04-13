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    Джокович: Моя игра была и хорошей, и провальной

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Каспер Рууд
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от Каспера Рууда в полуфинале турнира а Монте-Карло.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Конечно, я разочарован, что проиграл такой матч. Это было близко.

    Поздравляю Каспера. Он играл очень хорошо, особенно в начале первого и третьего сетов. У меня были шансы, но последний гейм был не очень удачным. Невынужденные ошибки, когда Каспер был стабилен до последнего удара. Он заслужил эту победу.

    Моя игра была и хорошей, и провальной. Положительным моментом является то, что мне удалось совершить камбэк после поражения в первой партии и по-настоящему найти силы для игры. Безусловно, из этого турнира можно извлечь положительные моменты, но я разочарован поражением», — сказал Джокович на пресс-конференции.

    В решающем матче турнира в Монте-Карлов Рууд сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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