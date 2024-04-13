Джокович: Моя игра была и хорошей, и провальной

Сербский теннисиствысказался о поражении отв полуфинале турнира а Монте-Карло.

«Конечно, я разочарован, что проиграл такой матч. Это было близко.

Поздравляю Каспера. Он играл очень хорошо, особенно в начале первого и третьего сетов. У меня были шансы, но последний гейм был не очень удачным. Невынужденные ошибки, когда Каспер был стабилен до последнего удара. Он заслужил эту победу.

Моя игра была и хорошей, и провальной. Положительным моментом является то, что мне удалось совершить камбэк после поражения в первой партии и по-настоящему найти силы для игры. Безусловно, из этого турнира можно извлечь положительные моменты, но я разочарован поражением», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В решающем матче турнира в Монте-Карлов Рууд сыграет с греком Стефаносом Циципасом.