Веснина объяснила, почему Хачанов проиграл Циципасу

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
«Обидно, что после качественной победы над Медведевым Карену не удалось обыграть Циципаса и пройти в полуфинал.
Но мы все знаем, что Стефанос именно в Монте-Карло очень здорово и уверенно играет. У него особые отношения с этим турниром, и он дважды одерживал в нем победу.
В этот раз Стефанос вновь смог набрать отличную форму к этому турниру, поэтому он был точнее и удачливее Карена», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».
Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).