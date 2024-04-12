Веснина объяснила, почему Хачанов проиграл Циципасу

Олимпийская чемпионка в паре по теннисупрокомментировала поражениеот грека(4:6, 2:6) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Обидно, что после качественной победы над Медведевым Карену не удалось обыграть Циципаса и пройти в полуфинал.

Но мы все знаем, что Стефанос именно в Монте-Карло очень здорово и уверенно играет. У него особые отношения с этим турниром, и он дважды одерживал в нем победу.

В этот раз Стефанос вновь смог набрать отличную форму к этому турниру, поэтому он был точнее и удачливее Карена», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).