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    Веснина объяснила, почему Хачанов проиграл Циципасу

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов Стефанос Циципас ATP
    Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина прокомментировала поражение Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса (4:6, 2:6) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Обидно, что после качественной победы над Медведевым Карену не удалось обыграть Циципаса и пройти в полуфинал.

    Но мы все знаем, что Стефанос именно в Монте-Карло очень здорово и уверенно играет. У него особые отношения с этим турниром, и он дважды одерживал в нем победу.

    В этот раз Стефанос вновь смог набрать отличную форму к этому турниру, поэтому он был точнее и удачливее Карена», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

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