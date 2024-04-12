Циципас высказался о победе над Хачановым

Греческий теннисистдал комментарий по поводу победы над россияниномв четвертьфинале грунтового турнира в Монте-Карло.

«Я старался наращивать темп, смог взять несколько очков в важные моменты. Карен играл неплохо, был спокоен при игре на задней линии, вынуждал меня допускать ошибки. Я пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало. Я взял время на то, чтобы обдумать, что работает, а что нет. Это тоже помогло.

Я бы солгал, если бы сказал, что выход на этот корт не вызывает у меня приятных воспоминаний. Эти ощущения помогают мне хорошо выступать здесь. Мне приятно играть для местной публики. Атмосфера здесь мотивирует меня совершенствоваться, а таких возможностей бывает не так много в сезоне. Грунтовый сезон не вечен. Я стараюсь извлечь максимум пользы», — заявил Циципас в интервью на корте.

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).