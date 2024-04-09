Зверев: Я устал от вопросов о своей форме

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
«Честно говоря, я устал от вопросов о моей форме. Я очень часто их получаю. Я пятая ракетка мира. Не думаю, что пятое место в мире — это показатель плохого тенниса.
Я на правильном пути. Я прохожу в более поздние стадии турниров, моя стабильность на крупных соревнованиях говорит сама за себя», — приводит слова Зверева Eurosport.
Во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с 44-й ракеткой мира австрийским теннисистом Себастьяном Офнером. Встреча состоится сегодня, 9 апреля.