Рахимова вышла в полуфинал в Боготе

Российская теннисисткапробилась в полуфинал на турнире в Боготе (Колумбия), где была посеяна под восьмым номером.

В четвертьфинале Рахимова переиграла в трех сетах Кристину Букшу из Испании — 0:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и 7 из 11 выигранных брейк-пойнтов.

В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча между представительницей Чехии Мари Боузковой и Лаурой Зигемунд из Германии.