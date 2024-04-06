Рахимова вышла в полуфинал в Боготе

Камилла Рахимова Фото: globallookpress.com
В четвертьфинале Рахимова переиграла в трех сетах Кристину Букшу из Испании — 0:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и 7 из 11 выигранных брейк-пойнтов.
В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча между представительницей Чехии Мари Боузковой и Лаурой Зигемунд из Германии.