ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?
    Все новости спорта

    Рахимова вышла в полуфинал в Боготе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Камилла Рахимова
    Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал на турнире в Боготе (Колумбия), где была посеяна под восьмым номером.

    Камилла Рахимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камилла Рахимова

    В четвертьфинале Рахимова переиграла в трех сетах Кристину Букшу из Испании — 0:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

    Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и 7 из 11 выигранных брейк-пойнтов.

    В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча между представительницей Чехии Мари Боузковой и Лаурой Зигемунд из Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» продлит победную серию в РПЛ?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры