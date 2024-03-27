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    Азаренко: Стараюсь черпать вдохновение у Новака Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Виктория Азаренко
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о вдохновении продолжать играть в 34 года.

    Виктория Азаренко
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    Виктория Азаренко

    «В туре появилось много новых игроков, и нужно понять, как они играют. Молодые теннисистки никого не боятся.

    Однако по ходу моей карьеры я придерживалась одного подхода — я всегда стараюсь совершенствоваться. На корте, за пределами корта или на тренировках… У меня везде есть ощущение, что у меня остался потенциал и я могу ещё что-то улучшить.

    Это большая мотивация. У меня была отличная карьера, но осознание, что у меня ещё есть потенциал, захватывает. Как только я почувствую, что достигла предела своих возможностей, это и будет означать конец. Вы меня больше не увидите.

    Но я хочу продолжать учиться. Я хочу играть с лучшими теннисистками на заключительных стадиях турниров. Просто играть в третьем или четвёртом раунде мне неинтересно.

    Я стараюсь черпать вдохновение у Новака. Он выглядит так, будто ему всё ещё 19 лет!

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    • Я не ощущаю себя на 34. Я не чувствую себя так, будто провела в туре 20 лет. Но иногда, когда ты просыпаешься утром, тело об этом напоминает», — приводит слова экс-первой ракетки мира Азаренко Tennis Channel.

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