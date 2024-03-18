Ольховский объяснил, почему Медведев проиграл Алькарасу

Победитель двух турниров Большого шлема в микстепрокомментировал поражениеот испанца(6:7, 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Я думаю, Медведеву в первую очередь не хватило остроты подачи, потому что Алькарас все-таки хорош был в атаке.

На мой взгляд, основной элемент, который должен был приносить наибольшее количество очков, — это подачи Даниила.

А так, игра была практически равная. Счет в первом сете — 7:6. Качество игры было хорошее», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.