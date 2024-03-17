Янчук: Алькарас быстрее и сильнее Медведева

Заслуженный тренер Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междув финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«В финале предстоит очень сложная задача, потому что Алькарас находится в хорошей форме, он быстрее и сильнее Медведева.

Может быть, психологические факторы вмешаются, если Медведев сможет противопоставить искусство обороны, а Алькарасу свойственны ошибки, так как он играет рискованно.

Объективно я бы оценил шансы 70 на 30 в пользу испанца, но, если он будет уступать в счете, могут сказаться психологические факторы», — приводит слова Янчука ТАСС.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Медведев — Алькарас

Напомним, в прошлом году Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 3:6, 2:6.