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    Янчук: Алькарас быстрее и сильнее Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас ATP
    Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В финале предстоит очень сложная задача, потому что Алькарас находится в хорошей форме, он быстрее и сильнее Медведева.

    Может быть, психологические факторы вмешаются, если Медведев сможет противопоставить искусство обороны, а Алькарасу свойственны ошибки, так как он играет рискованно.

    Объективно я бы оценил шансы 70 на 30 в пользу испанца, но, если он будет уступать в счете, могут сказаться психологические факторы», — приводит слова Янчука ТАСС.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Медведев — Алькарас

    Напомним, в прошлом году Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 3:6, 2:6.

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