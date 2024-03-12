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    Веснина: Касаткина и Павлюченкова могут выиграть титул в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис Елена Веснина Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина WTA
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова готовы бороться за титул на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

    Елена Веснина
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    Елена Веснина

    «У Павлюченковой и Касаткиной очень большие шансы на турнире. Даша была в финале несколько лет назад. Настя Павлюченкова вернулась после тяжелой травмы и показывает хорошую игру.

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    • Девушки в отличной форме, и я думаю, что они обе могут выиграть титул. Но турнир очень длинный, поэтому каждой важно будет сохранять форму и силы к концу», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

    Касаткина в четвертом круге сыграет с китаянкой Юань Юэ, а Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.

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