Веснина: Касаткина и Павлюченкова могут выиграть титул в Индиан-Уэллс

Олимпийская чемпионкасчитает, чтоготовы бороться за титул на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

«У Павлюченковой и Касаткиной очень большие шансы на турнире. Даша была в финале несколько лет назад. Настя Павлюченкова вернулась после тяжелой травмы и показывает хорошую игру.

Девушки в отличной форме, и я думаю, что они обе могут выиграть титул. Но турнир очень длинный, поэтому каждой важно будет сохранять форму и силы к концу», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Касаткина в четвертом круге сыграет с китаянкой Юань Юэ, а Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.