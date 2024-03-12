Джокович: В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык

Сербский теннисистпосле поражения от 123-й ракетки мира итальянцав матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) высказался об отсутствии трофеев в нынешнем сезоне.

«В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык. Большую часть своей карьеры я начинал сезон с победы на турнире "Большого шлема", или на соревнованиях в Дубае, или где-то ещё. Но всё в порядке, это часть спорта. Просто нужно это принять.

Некоторые турниры ты выигрываешь, в других — проигрываешь. Надеюсь, у меня ещё будут победы. Каждый трофей, который попадётся мне на пути, будет великолепным, потому что я хочу прервать эту негативную серию», — сказал Джокович на пресс-конференции.