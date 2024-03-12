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    Джокович: В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович после поражения от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) высказался об отсутствии трофеев в нынешнем сезоне.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык. Большую часть своей карьеры я начинал сезон с победы на турнире "Большого шлема", или на соревнованиях в Дубае, или где-то ещё. Но всё в порядке, это часть спорта. Просто нужно это принять.

    Некоторые турниры ты выигрываешь, в других — проигрываешь. Надеюсь, у меня ещё будут победы. Каждый трофей, который попадётся мне на пути, будет великолепным, потому что я хочу прервать эту негативную серию», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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