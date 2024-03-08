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    Радукану: Самая большая победа для меня — быть здоровой на корте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эмма Радукану
    Чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану рассказала о восстановлении после операций.

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    «Я перенесла три операции за 10 дней. В течение двух-трёх недель я ничего не могла делать, потому что нельзя потеть. Я не могла двигаться, не могла пользоваться костылями из-за операций на руках. Это было действительно сложно. Две недели правое запястье было в гипсе, потом его сняли и поставили шину. Потом то же самое было с левой рукой.

    Возвращение не было гладким, не всё получалось. Я снова начала тренироваться в декабре, и у меня было не так много времени на подготовку. Так что быть здоровой на корте — это самая большая победа для меня.

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    Я знаю, что хорошие результаты придут, когда я буду здорова. Просто выполняю свою работу. Я должна постараться не получать новых травм», — приводит слова Радукану Tennis Channel.

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