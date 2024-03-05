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    Халеп уменьшили срок дисквалификации

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоны Халеп сократили срок дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    По данным издания BBC, спортивный арбитражный суд (CAS) принял такое решение на слушаниях по делу теннисистки в швейцарской Лозанне, которое проходило с 7 по 9 февраля.

    Таким образом, закончилась дисквалификация Халеп, вступившая в силу с октября 2022 года, она может возобновить свою карьеру на ближайшем турнире.

    Изначально срок ее дисквалификации заканчивался в октябре 2026 года, но после обжалования решения Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) Халеп удалось добиться снижения сроков.

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