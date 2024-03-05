Халеп уменьшили срок дисквалификации

Бывшей первой ракетке мира румынской теннисисткесократили срок дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

По данным издания BBC, спортивный арбитражный суд (CAS) принял такое решение на слушаниях по делу теннисистки в швейцарской Лозанне, которое проходило с 7 по 9 февраля.

Таким образом, закончилась дисквалификация Халеп, вступившая в силу с октября 2022 года, она может возобновить свою карьеру на ближайшем турнире.

Изначально срок ее дисквалификации заканчивался в октябре 2026 года, но после обжалования решения Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) Халеп удалось добиться снижения сроков.