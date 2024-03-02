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    Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Блинкова Джессика Пегула
    51-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела с теннисного турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    В четвертьфинале россиянка со счётом 1:6, 6:2, 2:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча теннисисток длилась 1 час 33 минуты. На счету Блинковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Пегула отметилась двумя эйсами и двумя двойными ошибками, а также семью реализованными брейк-пойнтами из десяти.

    В полуфинале Пегула сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

    Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит с 26 февраля по 3 марта.

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