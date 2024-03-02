Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего

51-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела с теннисного турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).

В четвертьфинале россиянка со счётом 1:6, 6:2, 2:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча теннисисток длилась 1 час 33 минуты. На счету Блинковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Пегула отметилась двумя эйсами и двумя двойными ошибками, а также семью реализованными брейк-пойнтами из десяти.

В полуфинале Пегула сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит с 26 февраля по 3 марта.