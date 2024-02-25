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    Хачанов: Моя цель остается прежней — попытаться выиграть «Большой шлем»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей главной карьерной цели.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Конечно, хочется выигрывать всё, но я стараюсь быть игроком больших матчей и больших турниров. Нужно уметь выдерживать долгое время на корте. Я знаю, когда я уступаю в счете, я все равно могу отыграться. Соперники помнят, что для того, чтобы меня обыграть, им придётся сыграть три очень хороших сета.

    Я не выиграл ни одного "Большого шлема", но в полуфиналах или четвертьфиналах проигрывал только очень сильным соперникам. Значит, что я очень близок. И моя цель остаётся прежней — попытаться выиграть Большой шлем», — приводит слова Хачанова L’Équipe.

    В настоящий момент Хачанов является 17-й ракеткой мира.

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