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    Алькарас рассказал о своей травме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на травму, полученную в матче первого круга турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с бразильцем Тьяго Монтейро. Спортсмен не смог завершить игру из-за проблем с ногой.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я упал и ощущения было очень неприятные. Я сразу почувствовал боль и знал, что играть будет трудно. Я сказал команде, что постараюсь продолжить, но, если затянуть в такой ситуации, всё может усугубиться. Физиотерапевты после осмотра сказали, что повреждение не очень серьёзное. Голеностопу нужно немного времени на восстановление.

    Посмотрим, что покажет более углублённый осмотр, и тогда выберем план действий. Надеюсь, что буду готов выступить в Лас-Вегасе. Буду над этим работать», — приводит слова Алькараса Marca.

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