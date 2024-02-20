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    Свентек: Соболенко и Рыбакина играют очень интенсивно

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Арина Соболенко Елена Рыбакина
    Польская теннисистка Ига Свентек высказалась об уровне белорусской спортсменки Арины Соболенко и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Рыбакина и Соболенко играют по-другому. Когда выходишь на корт играть с ними, ты должна быть готова, у тебя должна быть тактика. Они обе играют очень интенсивно. Нужно быть постоянно сосредоточенной и позволять им демонстрировать свою игру, потому что иначе ничего не получится.

    Арина и Елена действительно хороши. У нас всегда довольно напряжённые матчи между собой. Их уровень высок, и это хорошо», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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    Ранее Свентек выиграла турнир в Дохе (Катар), одолев в финале Елену Рыбакину.

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