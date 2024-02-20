Свентек: Соболенко и Рыбакина играют очень интенсивно

Польская теннисисткавысказалась об уровне белорусской спортсменкии представительницы Казахстана

«Рыбакина и Соболенко играют по-другому. Когда выходишь на корт играть с ними, ты должна быть готова, у тебя должна быть тактика. Они обе играют очень интенсивно. Нужно быть постоянно сосредоточенной и позволять им демонстрировать свою игру, потому что иначе ничего не получится.

Арина и Елена действительно хороши. У нас всегда довольно напряжённые матчи между собой. Их уровень высок, и это хорошо», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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Ранее Свентек выиграла турнир в Дохе (Катар), одолев в финале Елену Рыбакину.