Синнер выиграл турнир в Роттердаме

Итальянский теннисист(4-я ракетка мира) стал победителем престижного турнира ATP-500 в голландском Роттердаме.

В решающей игре он был сильнее австралийца Алекса де Минора (11) в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Соперники находились на корта 2 часа 5 минут. За это время Синнер выполнил 4 эйса, сделал одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

Де Минор 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки, взял 2 из 6 заработанных брейк-пойнтов.

Напомним, победителем прошлогоднего турнира был россиянин Даниил Медведев, но в этом году он отказался от участия из-за переутомленности после Открытого чемпионата Австралии-2024.