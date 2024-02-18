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    Синнер выиграл турнир в Роттердаме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Алекс де Минор Даниил Медведев
    Итальянский теннисист Янник Синнер (4-я ракетка мира) стал победителем престижного турнира ATP-500 в голландском Роттердаме.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В решающей игре он был сильнее австралийца Алекса де Минора (11) в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

    Соперники находились на корта 2 часа 5 минут. За это время Синнер выполнил 4 эйса, сделал одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

    Де Минор 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки, взял 2 из 6 заработанных брейк-пойнтов.

    Напомним, победителем прошлогоднего турнира был россиянин Даниил Медведев, но в этом году он отказался от участия из-за переутомленности после Открытого чемпионата Австралии-2024.

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