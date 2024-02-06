Касаткина отреагировала на выход во второй круг турнира в Абу-Даби

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
На старте соревнований она одолела француженку Диан Парри.
«Надеялась, что она будет немного уставшей, но так не получилось. Думаю, это был хороший матч — не совсем типичный для женского тенниса, играть было нелегко. Вечером условия были медленнее по сравнению с началом дня, поэтому было сложнее проводить розыгрыши. Так что да, тяжёлый поединок, это был долгий день на центральном корте. Простите, ребята.
Сейчас я немного устала, но после матча у меня один выходной, поэтому смогу хорошо подготовиться к следующей встрече», — сказала Касаткина после игры.
Во втором круге Касаткина сыграет против американки Эшлин Крюгер.