Касаткина отреагировала на выход во второй круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка, которая идет 14-й в рейтинге WTA, прокомментировала выход во второй круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

На старте соревнований она одолела француженку Диан Парри.

«Надеялась, что она будет немного уставшей, но так не получилось. Думаю, это был хороший матч — не совсем типичный для женского тенниса, играть было нелегко. Вечером условия были медленнее по сравнению с началом дня, поэтому было сложнее проводить розыгрыши. Так что да, тяжёлый поединок, это был долгий день на центральном корте. Простите, ребята.

Сейчас я немного устала, но после матча у меня один выходной, поэтому смогу хорошо подготовиться к следующей встрече», — сказала Касаткина после игры.

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Во втором круге Касаткина сыграет против американки Эшлин Крюгер.