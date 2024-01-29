Павлюченкова уверенно стартовала на турнире в Линце

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Турнир проходит на харде в закрытом помещении. Павлюченкова (42-я ракетка мира) победила итальянку Мартину Тревизан (57) со счетом 6:4, 6:0. Их встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Павлюченкова сделала два эйса, две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.
Тревизан выполнила три эйса, совершила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать три брейк-пойнта.
Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия, 6) — Кэйти Бултер (Великобритания).