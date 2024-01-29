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    Павлюченкова уверенно стартовала на турнире в Линце

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Мартина Тревизан Жасмин Паолини
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова легко выиграла в первом круге турнира серии WTA-500 в австрийском Линце.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Турнир проходит на харде в закрытом помещении. Павлюченкова (42-я ракетка мира) победила итальянку Мартину Тревизан (57) со счетом 6:4, 6:0. Их встреча продолжалась 1 час 7 минут.

    Павлюченкова сделала два эйса, две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

    Тревизан выполнила три эйса, совершила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать три брейк-пойнта.

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    Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия, 6) — Кэйти Бултер (Великобритания).

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