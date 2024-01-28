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    Медведев: Я постараюсь взять следующий финал, если мы снова встретимся там с Синнером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в финале Открытого чемпионата Австралии от итальянца Янника Синнера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Поздравляю, Янник. Сегодня ты снова показал, почему заслуживаешь этого. Ты бился до конца и смог поднять свой уровень. Ты с командой делаешь отличную работу, выигрываешь много турниров, постоянно выходишь в финалы, выигрываешь много матчей. Вероятно, это не последний твой "Шлем". Я постараюсь взять следующий финал, если мы снова встретимся там с тобой. У меня уже сколько, три финала подряд с тобой? В следующий раз постараюсь выступить получше. А сейчас поздравляю, ты это заслужил.

    Хочу поблагодарить свою команду, которая поддерживала меня каждый день и каждую ночь — а ночей было много! Я вас слышал на каждом матче. Даша, Алиса! Может, вы уже выключили телевизор, но если смотрите, то у меня было ощущение, что вы здесь, со мной. В следующий раз постараюсь ради вас, чтобы у меня получилось», — сказал Медведев на корте.

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