Медведев: Я постараюсь взять следующий финал, если мы снова встретимся там с Синнером

Российский теннисистпрокомментировал своё поражение в финале Открытого чемпионата Австралии от итальянца

«Поздравляю, Янник. Сегодня ты снова показал, почему заслуживаешь этого. Ты бился до конца и смог поднять свой уровень. Ты с командой делаешь отличную работу, выигрываешь много турниров, постоянно выходишь в финалы, выигрываешь много матчей. Вероятно, это не последний твой "Шлем". Я постараюсь взять следующий финал, если мы снова встретимся там с тобой. У меня уже сколько, три финала подряд с тобой? В следующий раз постараюсь выступить получше. А сейчас поздравляю, ты это заслужил.

Хочу поблагодарить свою команду, которая поддерживала меня каждый день и каждую ночь — а ночей было много! Я вас слышал на каждом матче. Даша, Алиса! Может, вы уже выключили телевизор, но если смотрите, то у меня было ощущение, что вы здесь, со мной. В следующий раз постараюсь ради вас, чтобы у меня получилось», — сказал Медведев на корте.

Для итальянца это дебютный титул чемпиона ТБШ.