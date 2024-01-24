Тарпищев: Медведев устроил нервотрепку

Глава Федерации тенниса России (ФТР)высказался относительно победы россиянинанад полякомсо счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Сложный матч для Дани, и это следствие лишних сетов, которых он набрал в начале турнира. Хуркача он должен был обыгрывать в четырех сетах, но опять устроил нервотрепку. Спад физический был в начале второго сета, а физика бьет по психике. Поэтому "колбасить" Медведева начало рано.

Хорошо, что соперник тоже "поплыл" — и было много ошибок с одной и с другой стороны. Это следствие 30-градусной жары, и оба "наевшиеся" были. Плюс Хуркач подавал хуже, чем обычно. Но для нас хорошо, что Медведев справился и вышел в полуфинал — это заслуженно. Все-таки в целом Даня играл поинтереснее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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Медведев в 1/2 финала турнира сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).