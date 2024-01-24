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    Тарпищев: Медведев устроил нервотрепку

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Хуберт Хуркач
    Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался относительно победы россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале Australian Open-2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сложный матч для Дани, и это следствие лишних сетов, которых он набрал в начале турнира. Хуркача он должен был обыгрывать в четырех сетах, но опять устроил нервотрепку. Спад физический был в начале второго сета, а физика бьет по психике. Поэтому "колбасить" Медведева начало рано.

    Хорошо, что соперник тоже "поплыл" — и было много ошибок с одной и с другой стороны. Это следствие 30-градусной жары, и оба "наевшиеся" были. Плюс Хуркач подавал хуже, чем обычно. Но для нас хорошо, что Медведев справился и вышел в полуфинал — это заслуженно. Все-таки в целом Даня играл поинтереснее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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    Медведев в 1/2 финала турнира сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

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