Гауфф победила Костюк и вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка, которая является 4-й ракеткой мира, вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Турнир проходит в Мельбурне.

В 1/4 финала Гауфф одолела Марту Костюк из Украины со счетом 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2. Встреча теннисисток продлилась 3 часа 9 минут.

Гауфф один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 22.

У Костюк два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Australian Open Гауфф сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).

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Australian Open 2024 проходит с 14 по 27 января.