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    Надаль назначен послом тенниса Саудовской Аравии

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» подписал долгосрочное соглашение с организаторами соревнования, информирует STF.

    «Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что люблю эту игру. Но, помимо этого, я хочу помогать нашему виду спорта распространяться по всему миру, а в Саудовской Аравии я вижу реальный потенциал.

    Сегодняшние дети смотрят в будущее и питают настоящую страсть ко всем видам спорта. Если я смогу помочь им подобрать ракетку или просто привести себя в форму, насладиться преимуществами здорового образа жизни, то я буду рад, что смог изменить ситуацию», —заявил Надаль.

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