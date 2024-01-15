Надаль назначен послом тенниса Саудовской Аравии

Испанский теннисистстал послом тенниса Саудовской Аравии.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» подписал долгосрочное соглашение с организаторами соревнования, информирует STF.

«Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что люблю эту игру. Но, помимо этого, я хочу помогать нашему виду спорта распространяться по всему миру, а в Саудовской Аравии я вижу реальный потенциал.

Сегодняшние дети смотрят в будущее и питают настоящую страсть ко всем видам спорта. Если я смогу помочь им подобрать ракетку или просто привести себя в форму, насладиться преимуществами здорового образа жизни, то я буду рад, что смог изменить ситуацию», —заявил Надаль.