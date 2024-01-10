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    Энди Маррей назвал фаворитов Australian Open — 2024

    Теннис Australian Open Новак Джокович  Янник Синнер Хольгер Руне Карлос Алькарас
    Легендарный британский теннисист Энди Маррей рассказал, кого считает главными претендентами на победу на стартующем турнире.

    Сэр Энди Маррей
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    Сэр Энди Маррей

    «Я уверен, когда начнётся Открытый чемпионат Австралии, Яннику Синнеру и Хольгеру Руне будет нелегко обыграть Новака Джоковича в важных матчах, потому что некоторые из них попытаются сделать это в самый первый раз и выиграть мэйджор — тоже в самый первый раз.

    В прошлом году Новак выиграл три турнира "Большого шлема" и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я всё ещё верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет.

    Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один мэйджор, но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый "Шлем", а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело», — приводит слова Маррея Daily Mail.

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    • Энди Маррей — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, на пике карьеры входил в так называемую большую четверку теннисистов вместе с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем, которая выигрывала почти все крупные турниры.

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