Энди Маррей назвал фаворитов Australian Open — 2024

Легендарный британский теннисистрассказал, кого считает главными претендентами на победу на стартующем турнире.

«Я уверен, когда начнётся Открытый чемпионат Австралии, Яннику Синнеру и Хольгеру Руне будет нелегко обыграть Новака Джоковича в важных матчах, потому что некоторые из них попытаются сделать это в самый первый раз и выиграть мэйджор — тоже в самый первый раз.

В прошлом году Новак выиграл три турнира "Большого шлема" и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я всё ещё верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет.

Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один мэйджор, но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый "Шлем", а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Энди Маррей — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, на пике карьеры входил в так называемую большую четверку теннисистов вместе с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем, которая выигрывала почти все крупные турниры.