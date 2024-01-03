Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.
У Касаткиной пять двойных ошибок и ни одной подачи навылет, Костюк сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки.
Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Магда Линетт(Польша) — Кристина Букша
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