Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене

Российская теннисисткаодолела украинкуво втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.

У Касаткиной пять двойных ошибок и ни одной подачи навылет, Костюк сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки.

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Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Магда Линетт(Польша) — Кристина Букша Де Минор — Джокович. Прогноз1.92 Также читайте: Музетти — Котов. Прогноз2.28 Доставка спорта: Джокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Теннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене Как выбрать букмекера?Календарь РПЛ

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