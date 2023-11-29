Рублев высказался о том, почему Джокович продолжает оставаться лучшим теннисистом

Россиянинотреагировал на то, что сербв 36 лет продолжает оставаться лучшим теннисистом мира.

«Во-первых, он очень круто подаёт: в любую точку, в любое место ― очень точно. Если корт ещё и быстрый, то на приёме сделать что-то почти нереально. Причём если он не попадает первым мячом, вторая у него тоже сильная и мощная.

Во-вторых, он невероятно двигается, очень быстро. В-третьих, концентрация внимания и психология. Вроде играешь с ним на равных, всё 50/50, но в какой-то момент у него переключается тумблер, и он начинает на твоей скорости играть и не ошибаться. У меня с ним часто бывает, когда мяч удобный, можно забивать, а Новак всё равно угадывает и каким-то образом меня обводит. Это детали, но в них весь Джокович. В моментах, когда на обоих игроков оказывается больше давления, Новак почти всегда играет лучше тебя. Он умело этим пользуется, предугадывает твои шаги. Ты можешь прекрасно держать свою подачу, дойти до тай-брейка, где при счёте 5:5 он прочитает твою подачу и примет так, что ты уже ничего не сделаешь», — сказал Рублёв «Чемпионату».

На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.