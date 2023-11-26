Циципас назвал Мбаппе своим кумиром

Один из лучших теннисистов современностирассказал, что форвард «ПСЖ»стал для него кумиром.

«Мы родились в один год c Килианом. Меня вдохновляет его пример. Он уже многого добился по сравнению со мной. Сегодня я считаю его одним из своих кумиров в спорте. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он уже икона. Я восхищаюсь его стилем и индивидуальностью, он очень интересный персонаж в мире футбола.

По мере своих возможностей я хочу общаться с такими людьми. У него своя история, у меня — своя. И меня мотивирует и вдохновляет общение с такими людьми, которые добились больших успехов в своей жизни», — заявил Циципас в интервью Téléfoot.

Стефанос Циципас выиграл 10 титулов АТР за свою карьеру, выходил в финал Australian Open 2023, Roland Garros 2021. В 2021 году достиг наивысшей третьей позиции в рейтинге теннисистов за свою карьеру. Ему, как и Мбаппе, сейчас 25 лет.