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    Циципас назвал Мбаппе своим кумиром

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Один из лучших теннисистов современности Стефанос Циципас рассказал, что форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе стал для него кумиром.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Мы родились в один год c Килианом. Меня вдохновляет его пример. Он уже многого добился по сравнению со мной. Сегодня я считаю его одним из своих кумиров в спорте. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он уже икона. Я восхищаюсь его стилем и индивидуальностью, он очень интересный персонаж в мире футбола.

    По мере своих возможностей я хочу общаться с такими людьми. У него своя история, у меня — своя. И меня мотивирует и вдохновляет общение с такими людьми, которые добились больших успехов в своей жизни», — заявил Циципас в интервью Téléfoot.

    Стефанос Циципас выиграл 10 титулов АТР за свою карьеру, выходил в финал Australian Open 2023, Roland Garros 2021. В 2021 году достиг наивысшей третьей позиции в рейтинге теннисистов за свою карьеру. Ему, как и Мбаппе, сейчас 25 лет.

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