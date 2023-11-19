Тренер Алькараса: Карлосу еще не хватает стабильности

, тренер испанца, рассказал, чего не хватает его подопечному в психологическом и непосредственно в теннисном аспекте.

«Ему всего 20 лет. Когда он уже был номером один, многие люди говорили, что ему ещё многому предстоит научиться, и в таких ситуациях это видно. Что касается теннисной составляющей, на таком покрытии нам всё ещё немного не хватает стабильности, то же самое и в плане психологии: чтобы справиться с очень тяжёлым матчем, мы должны быть лучше подготовлены. Новак в этом аспекте нас значительно превосходит.

Над всем нужно работать, но нужно привыкнуть к тому, что если ты играешь на таком высоком уровне, то каждую неделю от тебя требуется побеждать, играть против лучших, и это иногда доводит тебя до предела психологических возможностей. Это и случилось с ним в конце сезона. Впрочем, это в любом случае опыт, и, если его учитывать, можно многое из него извлечь и значительно улучшить свою игру в следующем сезоне», — приводит слова Ферреро портал Punto de Break.

Ранее Алькарас проиграл сербу Новаку Джоковичу и не смог выйти в финал Итогового турнира ATP.