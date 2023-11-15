Синнер о победе над Джоковичем: Обыграл первую ракетку мира, чемпиона 24 «Больших шлемов» — это топ-топ

Итальянецпрокомментировал победу над сербом(7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)) в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Я чувствую, что я увереннее в определенные моменты матча. И мне нужно научиться некоторыми вещам. Мне нужно было играть смело в определенные моменты.

Мы оба здорово подавали, розыгрышей было мало — но когда она завязывались, мы оба играли здорово. Матч прошел на очень высоком уровне.

Для меня это очень важная победа. Я обыграл первую ракетку мира, чемпиона 24 "Больших шлемов" — это топ-топ.

Я всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, потому что мы много тренировались во время турниров.

Несколько турниров пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в физике. Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим — и физически, и психологически. Я готов играть. Хотя и понимаю, что после этого турнира и Кубка Дэвиса сезон окончен.

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После "Уимблдона" я сказал, что чувствовал, что был ближе к победе, чем в прошлом году — хотя и проиграл в трех сетах. В прошлом году проиграл в пяти, но чувствовал, что в этом году был ближе.

Сегодня я тоже мог легко проиграть в двух сетах. В спорте никогда не знаешь. Но я был уверен, что постараюсь провести хороший матч — и у меня в итоге получилось», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В третьем туре Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руне, а Джокович встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который заменит получившего травму грека Стефаноса Циципаса.