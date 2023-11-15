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    Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?

    Алькарас — Рублев. Ставка (к. 2.53) и прогноз на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против россиянина Андрея Рублева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Алькарас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Красная группа 15 Ноября 2023 года

    Алькарас

    Увы, опасения подтвердились — в первом же матче стало ясно, что Карлос не готов к чему-то серьезному на турнире среди лучших.

    В понедельник испанец проиграл Александру Звереву — 7:6, 3:6, 4:6.

    После матча немец совершенно справедливо заметил, что его победу неуместно называть сенсацией. Несмотря на то, что Алькарас забрал первую партию, в целом Саша был лучше в этом матче.

    Как это часто бывает, Карлоса подвели ошибки на первой подаче — для встречи с таким соперником их было многовато.

    Ну и самое главное впечатление — очень похоже на то, что Алькарас растерял всю накопившуюся до этого уверенность в своем теннисе.

    Рублев

    Андрей тоже разочаровал в первом туре. Но в его случае все банально, он явно чересчур накрутил себя перед матчем с Даниилом Медведевым.

    Иногда так бывает, что от большого желания почему-то вообще ничего не получается. Именно так получилось с Рублевым в этом матче.

    Вопреки ожиданиям, Андрей взял лишь шесть геймов — 4:6, 2:6. На этот раз соперник был значительно лучше, особенно во втором сете.

    Все прогнозы на теннис

    Многое стало ясно еще в первом сете, когда Рублев яростно отреагировал на фразу «Соберись!», которую выкрикнул с трибун один из болельщиков. Ответ пятой ракетки мира тоже был лаконичным: «Иди в жопу!». Как говорится, человек приехал бороться за победу на Итоговом турнире. Впрочем, это вряд ли кого-то удивило, все знают, что Рублев чересчур эмоциональный парень.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.53.

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    Как ни странно, для Андрея еще ничего не потеряно. Можно даже сказать, что самое сложное на групповом этапе для него уже позади. Рублеву и Медведеву всегда тяжело в эмоциональном плане играть друг с другом.

    Матч против Алькарас будет совершенно другим. И учитывая явно зашкаливающую неуверенность испанца, можно предположить, что россиянин лишит соперника шансов на выход в полуфинал.

    Ставка — победа Рублева за 2.53.

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    Алькарас — Рублев: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на теннис. Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
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