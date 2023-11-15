Испанец Карлос Алькарас сыграет против россиянина Андрея Рублева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Алькарас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Увы, опасения подтвердились — в первом же матче стало ясно, что Карлос не готов к чему-то серьезному на турнире среди лучших.

В понедельник испанец проиграл Александру Звереву — 7:6, 3:6, 4:6.

После матча немец совершенно справедливо заметил, что его победу неуместно называть сенсацией. Несмотря на то, что Алькарас забрал первую партию, в целом Саша был лучше в этом матче.

Как это часто бывает, Карлоса подвели ошибки на первой подаче — для встречи с таким соперником их было многовато.

Ну и самое главное впечатление — очень похоже на то, что Алькарас растерял всю накопившуюся до этого уверенность в своем теннисе.

Рублев

Андрей тоже разочаровал в первом туре. Но в его случае все банально, он явно чересчур накрутил себя перед матчем с Даниилом Медведевым.

Иногда так бывает, что от большого желания почему-то вообще ничего не получается. Именно так получилось с Рублевым в этом матче.

Вопреки ожиданиям, Андрей взял лишь шесть геймов — 4:6, 2:6. На этот раз соперник был значительно лучше, особенно во втором сете.

Все прогнозы на теннис

Многое стало ясно еще в первом сете, когда Рублев яростно отреагировал на фразу «Соберись!», которую выкрикнул с трибун один из болельщиков. Ответ пятой ракетки мира тоже был лаконичным: «Иди в жопу!». Как говорится, человек приехал бороться за победу на Итоговом турнире. Впрочем, это вряд ли кого-то удивило, все знают, что Рублев чересчур эмоциональный парень.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.53.

Как ни странно, для Андрея еще ничего не потеряно. Можно даже сказать, что самое сложное на групповом этапе для него уже позади. Рублеву и Медведеву всегда тяжело в эмоциональном плане играть друг с другом.

Матч против Алькарас будет совершенно другим. И учитывая явно зашкаливающую неуверенность испанца, можно предположить, что россиянин лишит соперника шансов на выход в полуфинал.

Ставка — победа Рублева за 2.53.